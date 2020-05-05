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Не врет? Белорусский парламентарий утверждает, что немецкие депутаты хотят приехать в Минск на парад Победы

05.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд немецких депутатов и бизнесменов хотят приехать в Минск на 9 мая. Об этом заявил Sputnik заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.




Он рассказал, что немецкие коллеги-депутаты и представители бизнеса обратились к нему с просьбой рассмотреть возможность их участия в параде, который пройдет в белорусской столице в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— В настоящее время мы рассматриваем возможность такого визита, уточняем списки желающих приехать в Минск, – сказал О. Гайдукевич.

В свою очередь немцы, по его словам, определяются с тем, как им лучше добраться до Минска в условиях пандемии.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о желании принять участие в параде российских парламентариев. Однако ответом через российские СМИ стали призывы российских депутатов "остановить безумие с парадом", обвинения в том, что Лукашенко устраивает "пир во время чумы" и утверждение, что никто не приедет.
 
Теги: Минск
 
 
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Ряд немецких депутатов и бизнесменов хотят приехать в Минск на 9 мая. Об этом заявил Sputnik заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты...
 
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