Не врет? Белорусский парламентарий утверждает, что немецкие депутаты хотят приехать в Минск на парад Победы













Он рассказал, что немецкие коллеги-депутаты и представители бизнеса обратились к нему с просьбой рассмотреть возможность их участия в параде, который пройдет в белорусской столице в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.





— В настоящее время мы рассматриваем возможность такого визита, уточняем списки желающих приехать в Минск, – сказал О. Гайдукевич.





В свою очередь немцы, по его словам, определяются с тем, как им лучше добраться до Минска в условиях пандемии.





Ранее Александр Лукашенко сообщил о желании принять участие в параде российских парламентариев. Однако ответом через российские СМИ стали призывы российских депутатов "остановить безумие с парадом", обвинения в том, что Лукашенко устраивает "пир во время чумы" и утверждение, что никто не приедет.







