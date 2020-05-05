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Пулитцеровская премия 2020 года: New York Times наградили за "разоблачение хищничества режима Путина"

05.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пулитцеровская премия 2020 года за освещение международных событий присуждена газете New York Times за "разоблачение хищничества режима Владимира Путина", говорится сообщении Коллегии Пулитцеровской премии.

Пулитцеровская премия 2020 года: New York Times наградили за "разоблачение хищничества режима Путина"
GETTY IMAGES

В сообщении организации отмечается, что ведущая американская газета получает награду за "набор захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина", пишет Руская служба Би-би-си.

Премии 2020 года удостоились восемь статей и видео - о покушении на украинского чиновника в Ровно, заказанном из Москвы, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, о российских интересах в конфликтах в Ливии и Центральноафриканской Республике и о бомбардировках больниц и других гражданских объектов российской авиацией в Сирии.


Пулитцеровская премия вручается за публикации в газетах, журналах и на сайтах в США в различных жанрах. Параллельно существует вторая коллегия, присуждающая награды в сферах, не связанных журналистикой, - в таких категориях, как "художественная литература", "история США", "биографии, автобиографии и мемуары", "поэзия", "музыка" и "драматургия". Крайний срок для номинаций - 25 января каждого года, поэтому пандемия Covid-19 в публикациях журналистов отразиться не успела.

New York Times, как наиболее авторитетное, престижное и мощное печатное и интернет-СМИ в США, практически каждый год собирает богатый урожай Пулитцеровских премий. В этом году, помимо международной журналистики, ей достались награды за расследовательскую журналистику (о хищнических условиях кредитов нью-йоркским таксистам), а Николь Ханна-Джонс удостоилась приза в номинации "публицистика" за возмутивший многих консерваторов проект "1619" об 400-летии института рабства в Северной Америке.


Публикации New York Times о России получали Пулитцеровскую премию неоднократно на протяжении ее истории (некоторые из них, как отмеченные премией 1932 года корреспонденции Уолтера Дюранти из Москвы, ставившие под сомнение реальность массового голода в ходе коллективизации, впоследствии оказались дискредитированы; в 2003 году коллегия признала, что статьи Дюранти едва ли заслуживали награды, но не нашла в них признаков сознательного обмана).

В 2017 году NYT получила премию за материалы о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
 
 
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Пулитцеровская премия 2020 года за освещение международных событий присуждена газете New York Times за "разоблачение хищничества режима Владимира Путина", говорится...
 
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