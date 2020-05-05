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Троян атакует компьютеры белорусских госструктур

05.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские госструктуры подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси.




По информации специалистов центра, для атак используется вредоносное ПО, которое относится к бэкдор-троянам семейства «Pteranodon». С его помощью злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации, а также могут устанавливать дополнительные вредоносные модули.

— Троян в основном нацелен на государственные структуры, но встречается и на домашних компьютерах. Распространяется вирус с зараженными документами, содержащими макросы, посредством фишинговых рассылок. Управление идет с командного центра. На данный момент более 400 машин в национальном сегменте проявляют признаки заражения, — сообщили в Нацональном центре реагирования. 
 
 
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Белорусские госструктуры подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси.
 
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