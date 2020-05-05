Наше всё: в Беларуси подсчитали запасы картофеля, моркови, свеклы и капусты

В Беларуси подсчитали запасы картофеля, моркови, свеклы и капусты. Как сообщает "Сельская газета", овощей в хранилищах сельхозпредприятий страны на конец апреля было в три раза больше, чем в прошлом году — 20,7 тысячи тонн: моркови — более 4 тысяч тонн, свеклы — почти 10 тысяч тонн, картофеля — более 26 тысяч тонн, капусты — более 6 тысяч тонн. Что касается фруктов, то их запасы составляли 650 тонн.









Запасов должно хватить до нового урожая. В некоторых областях (например, в Гомельской области) овощей и фруктов хватит ещё на несколько месяцев.





"Ну не будет гречки, будем пшёнку есть... — говорил в марте Александр Лукашенко. — Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрём. Это точно".









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