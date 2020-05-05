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Экс-футболист немецкого клуба, признанный погибшим, обнаружен живым

05.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший защитник немецкого "Шальке" Хианик Камба, который четыре года считался погибшим, оказался жив-здоров.



Как сообщает Bild, официально смерть Камбы, игравшего в одной команде с легендарным голкипером сборной Германии Мануэлем Нойером, зафиксировали еще в 2016 году.

Считалось, что футболист c конголезскими корнями погиб в автокатастрофе у себя на родине. Однако теперь выяснилось, что это неправда. Сейчас 33-летний Камба проживает с семьей в немецком регионе Рур.

Предполагается, что игрок инсценировал собственную смерть ради страховых выплат. Немецкая прокуратура уже проводит расследование относительно супруги футболиста.

Ее обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.
 
 
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Бывший защитник немецкого "Шальке" Хианик Камба, который четыре года считался погибшим, оказался жив-здоров.
 
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