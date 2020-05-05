Еще 100 мешков для трупов закупает Витебская областная клиническая больница

















Закупка из одного источника была объявлена 4 мая, приобретается 100 штук таких патологоанатомических мешков ориентировочной стоимостью 1400 рублей. Поставить их должны до 11 мая.





Напомним, что в начале апреля это же медучреждение провело закупку 50 штук таких же пакетов.





Подобные закупки в апреле осуществили ряд медучреждений Витебской области: 50 мешков приобрела Витебская городская центральная клиническая больница, 20 — Витебский областной клинический онкологический диспансер; 10 — Лиозненская центральная районная больница; 10 — Новолукомльская центральная районная больница.