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Самый действенный способ укрепить иммунитет назвал доктор Комаровский

05.05.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый действенный способ укрепить иммунитет назвал доктор Комаровский
Невозможно укрепить иммунитет,«сидя на диване и поедая какие-то таблетки». Самый действенный способ заключается в выполнении определённых условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в своём Instagram, сообщает РИА Новости.  

Как пояснил врач, укрепление иммунитета должно включать в себя физические нагрузки, отсутствие вредных привычек в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, стрессов и стерильности, поскольку наш иммунитет должен постоянно контактировать с большим количеством бактерий. 

Помимо этого, поддерживают иммунитет регулярные положительные эмоции, половая жизнь и свежий воздух. 

Однако, как отметил Комаровский, людям далеко не всегда хочется заниматься спортом и соблюдать диету. Врач также добавил, что невозможно сохранить здоровье, ничего не делая и принимая какие-то «волшебные таблетки». Но, по-мнению специалиста, зачастую на этом наживаются злоумышленники.

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Невозможно укрепить иммунитет,«сидя на диване и поедая какие-то таблетки». Самый действенный способ заключается в выполнении определённых условий, которые врач...
 
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