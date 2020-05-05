А1 представил тарифы «Комби». В них соединена мобильная связь, домашний интернет и ТВ

Источник материала: Tut.by

Тарифы новой линейки «Комби» от А1 позволяют одновременно подключить мобильную связь, ТВ и домашний интернет. Правда, есть ограничения. Об этом нам сообщили в пресс-службе компании.





Линейка состоит из четырех предложений: «Комби Соло», «Комби Старт», «Комби Стандарт» и «Комби Супер».Они различаются скоростью домашнего интернета, ТВ-пакетом VOKA, а также специальными условиями на тарифном плане мобильной связи « Без Лимита ».

Начальный тарифный план линейки — «Комби Соло» включает домашний интернет на скорости до 10 Мбит/сек с абонентской платой 10,90 рубля в месяц. Тариф предлагает возможность подключения до трех абонентских номеров на тариф «Без Лимита» со сниженной абонентской платой 19,90 рубля в месяц за каждый.

На тарифе «Комби Старт» вместе с домашним интернетом на скорости до 50 Мбит/с за 17,90 рубля в течение года, Wi-Fi роутером и ТВ-приставкой появляется возможность подключить один из пакетов телевидения. Кроме того, пользователям «Комби Старт» доступны до трех номеров на тариф «Без Лимита». Оди — с абонентской платой 9,90 рубля в месяц, два других — за 19,9 рубля за каждую SIM-карту.

Пользователям тарифного плана «Комби Стандарт» предоставляется домашний интернет на скорости до 70 Мбит/с, пакет с более чем 90 ТВ-каналами, Wi-Fi роутер и две ТВ-приставки. Абонентская плата в течение 12 месяцев составит 19,90 рубля в месяц. Пользователям доступны до трех абонентских номеров на тариф «Без Лимита»: абонентская плата на первой SIM-карте составит 9,90 рубля в месяц, на второй — 14,90 рубля, а на третьей — 19,9 рубля.

Флагманский тариф «Комби Супер» включает домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, двухдиапазонный Wi-Fi-роутер, расширенный пакет на 140 ТВ-каналов и две ТВ-приставки. «Комби Супер» в течение 12 месяцев стоит 29,90 рубля в месяц. Пользователям доступен один абонентский номер на тариф «Без Лимита» с нулевой абонентской платой, а также еще два абонентских номера с абонентской платой 9,90 рубля в месяц за каждый.