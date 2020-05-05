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Вы собачник или кошатник? Тест, который разрешит вечный спор

05.05.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зима или лето, Android или Apple, чай или кофе… Подобных пар предпочтений, о которых часами можно спорить с друзьями, очень много. Мы предлагаем поставить точку в одной из этих тем. Ответьте на пять вопросов, и тест четко скажет, кто вы: собачник или кошатник. Готовы? Учтите, что результат может отличаться от ваших убеждений и даже от того питомца, который у вас уже есть.

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