Храним сумки правильно: 5 вариантов размещения аксессуаров

Источник материала: Tut.by



В арсенале каждой женщины наготове несколько сумок на разные случаи жизни — и это ни для кого не секрет. Только мало кто задумывается: как хранить сумки, если вместимость шкафа не безгранична? TAM.BY нашел выход и делится находками с вами.

Содержание:

Вариант 1. Верхняя полка шкафа



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Первое место, куда женщины отправляют сумки (особенно сезон которых «прошел»), — это последняя полка в шкафу. Маленькие сумки попробуйте разместить по примеру хранения книг на полке (сумка к сумке). Большие — ставьте по соседству друг с другом, разделив перегородками из картона или прозрачного пластика.

Повседневные аксессуары оставлять наверху не рекомендуется: устанете за ними подниматься каждый раз.

Вариант 2. Вешалки и крючки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Вешалки-плечики, пластмассовые и металлические крючки помогают решить вопрос, как хранить сумки, если верхние полки заняты одеждой. Развесьте сумки за ремешки и ручки (можно использовать вешалку для ремней), а изделия из мягких материалов изолируйте от предметов с выступающими деталями.

Вы здорово сэкономите место в гардеробной, если воспользуетесь специальными чехлами для сумок. Они крепятся к штанге шкафа (по принципу вешалки) и держат несколько сумок «елочкой».

Вариант 3. На дверях



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Для хранения сумок на дверях изобретено множество приспособлений, среди которых: крючки, специальные ремни, дверные вешалки и т. д. Эти и другие хитрости бюджетны, не требуют подготовки отверстий в дверном полотне и позволяют экономить место в шкафу.

Иногда на дверном пространстве к сумкам присоединяются шарфы, платки, головные уборы и даже разноуровневые органайзеры с косметикой и игрушками. Таким образом, хранение на дверях спасает хозяев маленьких квартир от нехватки места.

Вариант 4. Под кроватью



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Нет, мы не предлагаем использовать любимые сумки для сбора пыли: просто спрячьте их в коробки-органайзеры или тканые чехлы и поместите под кровать. Если в корпус мебели встроена выдвижная полка, еще лучше — сумки можно хранить там.

Кстати, выдвижную полку можно сделать самостоятельно (например, из материалов, оставшихся после ремонта) или приобрести на заказ за невысокую стоимость.

Вариант 5. Отдельные секции



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Последний способ, помогающий с поиском ответа на вопрос, как хранить сумки лучше всего, — размещение в отдельных секциях. Это могут быть открытые ниши в большой гардеробной либо отдельностоящий шкаф в спальне, коридоре.

Если вам посчастливилось иметь несколько свободных секций для открытого хранения сумок, позаботьтесь об их чистоте и порядке — и тогда аксессуары будут настоящей гордостью вашего гардероба.

Как хранить сумки: советы по уходу





Избавьтесь от содержимого. Перед тем как отправить сумку в дальний ящик для хранения, достаньте из нее косметику, записные книжки, документы и остальные вещи (а вдруг вы настолько независимая, что носите с собой саморезы и отвертку!). Не забудьте выкинуть ненужные чеки и талоны.

Исключение. Сумки, которые самостоятельно держат форму (бочонок, сумка-купол), наполните пакетами с воздухом или чистой бумагой — они не должны деформироваться.

Не мните ремешки. Лучше скрутите в спираль и аккуратно спрячьте внутрь изделия. Либо повесьте ремешки на крючки, штангу в шкафу. В обратном случае вы с трудом исправитесь от изломов на поверхности материала.

Защитите натуральный материал. Запомните, как хранить сумки из натуральной кожи: не соприкасайте с острыми предметами, не оставляйте у горячей батареи или месте с повышенной влажностью. Также нежелательно хранить мягкую кожаную сумку в полиэтиленовом пакете: натуральный материал должен дышать.

Надеемся, наши советы помогли понять, как хранить сумки правильно, — мы очень старались. А для тех, кто только в поиске обновки, мы подготовили проверенные магазины сумок из каталога TAM.BY в вашем городе.