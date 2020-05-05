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Храним сумки правильно: 5 вариантов размещения аксессуаров
Источник материала: Tut.by
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Вариант 1. Верхняя полка шкафа
Первое место, куда женщины отправляют сумки (особенно сезон которых «прошел»), — это последняя полка в шкафу. Маленькие сумки попробуйте разместить по примеру хранения книг на полке (сумка к сумке). Большие — ставьте по соседству друг с другом, разделив перегородками из картона или прозрачного пластика.
Повседневные аксессуары оставлять наверху не рекомендуется: устанете за ними подниматься каждый раз.
Вариант 2. Вешалки и крючки
Вешалки-плечики, пластмассовые и металлические крючки помогают решить вопрос, как хранить сумки, если верхние полки заняты одеждой. Развесьте сумки за ремешки и ручки (можно использовать вешалку для ремней), а изделия из мягких материалов изолируйте от предметов с выступающими деталями.
Вы здорово сэкономите место в гардеробной, если воспользуетесь специальными чехлами для сумок. Они крепятся к штанге шкафа (по принципу вешалки) и держат несколько сумок «елочкой».
Вариант 3. На дверях
Для хранения сумок на дверях изобретено множество приспособлений, среди которых: крючки, специальные ремни, дверные вешалки и т. д. Эти и другие хитрости бюджетны, не требуют подготовки отверстий в дверном полотне и позволяют экономить место в шкафу.
Иногда на дверном пространстве к сумкам присоединяются шарфы, платки, головные уборы и даже разноуровневые органайзеры с косметикой и игрушками. Таким образом, хранение на дверях спасает хозяев маленьких квартир от нехватки места.
Вариант 4. Под кроватью
Нет, мы не предлагаем использовать любимые сумки для сбора пыли: просто спрячьте их в коробки-органайзеры или тканые чехлы и поместите под кровать. Если в корпус мебели встроена выдвижная полка, еще лучше — сумки можно хранить там.
Кстати, выдвижную полку можно сделать самостоятельно (например, из материалов, оставшихся после ремонта) или приобрести на заказ за невысокую стоимость.
Вариант 5. Отдельные секции
Последний способ, помогающий с поиском ответа на вопрос, как хранить сумки лучше всего, — размещение в отдельных секциях. Это могут быть открытые ниши в большой гардеробной либо отдельностоящий шкаф в спальне, коридоре.
Если вам посчастливилось иметь несколько свободных секций для открытого хранения сумок, позаботьтесь об их чистоте и порядке — и тогда аксессуары будут настоящей гордостью вашего гардероба.
Как хранить сумки: советы по уходу
Исключение. Сумки, которые самостоятельно держат форму (бочонок, сумка-купол), наполните пакетами с воздухом или чистой бумагой — они не должны деформироваться.
Надеемся, наши советы помогли понять, как хранить сумки правильно, — мы очень старались. А для тех, кто только в поиске обновки, мы подготовили проверенные
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