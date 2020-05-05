ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Южной Корее из-за ограничительных мер катастрофически падают объёмы производства

05.05.2020 09:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Южной Кореи. В Южной Корее катастрофически падают объемы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в апреле темп снижения был самый быстрый за более чем 10 лет.

В Южной Корее из-за ограничительных мер катастрофически падают объёмы производства

Ограничительные меры привели к закрытию предприятий, а также подорвали глобальный спрос на южнокорейскую продукцию. Ранее правительство этой страны заявило, что выделит почти 200 миллиардов долларов на поддержку финансовых рынков, бизнеса и сохранение рабочих мест.

В Южной Корее из-за ограничительных мер катастрофически падают объёмы производства

Сеул несколько дней назад впервые с февраля сообщил об отсутствии внутренних заражений. Власти приняли решение смягчить уже на этой неделе меры по социальному дистанцированию.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Южной Кореи. В Южной Корее катастрофически падают объемы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в апреле темп снижения был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жириновский категорически отказался ехать в Минск на парад Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика