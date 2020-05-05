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У Илона Маска родился мальчик. Предприниматель показал первое фото
Источник материала: СТВ
Новости США. Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом инженер написал на своей странице в Twitter.
«Несколько часов назад. Мама и ребёнок в порядке», –
Изобретатель не назвал имя ребёнка, а вот пол уже
Поскольку ребёнок родился 4 мая, поклонники не смогли сдержать шутки на тему «Звёздных войн». Для фанатов франшизы этот день является особенным, ведь в нём зашифрована ключевая фраза вселенной: «May the Force be with you». Эта фраза созвучна с «May the fourth be with you» (Да пребудет с тобой 4 мая).
Кстати, месяцем ранее отцом стал Данила Козловский.
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Новости США. Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом инженер написал на своей странице в Twitter. «Несколько часов...
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