У Илона Маска родился мальчик. Предприниматель показал первое фото

Источник материала: СТВ

Новости США. Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом инженер написал на своей странице в Twitter.

«Несколько часов назад. Мама и ребёнок в порядке», – ответил Маск на вопрос о том, есть ли новости о пополнении в его семье.



Фото: twitter.com/elonmusk

Изобретатель не назвал имя ребёнка, а вот пол уже известен – это мальчик. По случаю его рождения предприниматель изменил фотографию профиля на свой детский снимок.

Поскольку ребёнок родился 4 мая, поклонники не смогли сдержать шутки на тему «Звёздных войн». Для фанатов франшизы этот день является особенным, ведь в нём зашифрована ключевая фраза вселенной: «May the Force be with you». Эта фраза созвучна с «May the fourth be with you» (Да пребудет с тобой 4 мая).

Кстати, месяцем ранее отцом стал Данила Козловский.