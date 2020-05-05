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У Илона Маска родился мальчик. Предприниматель показал первое фото

05.05.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом инженер написал на своей странице в Twitter. 

«Несколько часов назад. Мама и ребёнок в порядке», – ответил Маск на вопрос о том, есть ли новости о пополнении в его семье. 

У Илона Маска родился мальчик. Предприниматель показал первое фото
Фото: twitter.com/elonmusk 

Изобретатель не назвал имя ребёнка, а вот пол уже известен – это мальчик. По случаю его рождения предприниматель изменил фотографию профиля на свой детский снимок. 

Поскольку ребёнок родился 4 мая, поклонники не смогли сдержать шутки на тему «Звёздных войн». Для фанатов франшизы этот день является особенным, ведь в нём зашифрована ключевая фраза вселенной: «May the Force be with you». Эта фраза созвучна с «May the fourth be with you» (Да пребудет с тобой 4 мая). 

Кстати, месяцем ранее отцом стал Данила Козловский. 

Посмотреть на первую фотографию актёра с дочкой можно здесь

Люди в материале: Илон Маск, Граймс

 
 
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Новости США. Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом инженер написал на своей странице в Twitter.  «Несколько часов...
 
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