Синьора доказала, что низкий рост не помеха служить спасателем

Знаковое решение для всех женщин в мире, имеющих малый рост, комментирует руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб, правозащитник Леонид СУДАЛЕНКО, занимающийся защитой прав на международном уровне.





Гражданка Италии Елена Женеро служила пожарным в течение 17 последних лет. Тем не менее, ее кандидатура не прошла очередной переаттестации из-за роста – 161 см, в то время, как национальные нормативы для службы пожарных требовали минимальный рост в 165 см.





Кодекс равных возможностей мужчин и женщин Италии устанавливал, что «рост не может быть основанием для дискриминации при доступе к государственным профессиям и функциям, за исключением специальных функций, где он можно установить минимальный рост сотрудника и для пожарных сил». Это положение устанавливало минимальный рост в 165 см для постоянного персонала, выполняющего технические и эксплуатационные функции, применимого как к мужчинам, так и к женщинам.









Синьора подала жалобу в региональный административный суд, оспаривая решение о дисквалификации. Она просила признать принятое в отношении ее решение дискриминацией. Итальянка также оспаривала конституционность национальных указов, устанавливающих минимальные требования по высоте 165 см для мужчин и женщин, постоянно работающих пожарными.





Национальный суд счел, что минимальные требования к высоте 165 см как для мужчин, так и для женщин были оправданы требованиями к качеству обслуживания и безопасности персонала и населения. Наконец, единообразие минимального роста для обоих полов было направлено на предотвращение дискриминации в отношении женщин.





В жалобе Комитету ООН по правам человека 43-х летняя синьора заявила о дискриминации по признаку пола.





«Принимая во внимание, что рост итальянских женщин составляет в среднем 160 см, а средний рост мужчин 175 см, требуемый для пожарных минимальный рост в 165 см значительно выше среднего показателя по женщинам в стране в целом и априори исключает большинство женщин из профессии по признаку пола».





Она также добавила, что 17 лет служила пожарным, а ее рост ниже 165 см был совместим с функциями спасателя.





Комитет по правам человека согласился с доводами итальянки о дискриминации по признаку пола и обязал правительство Италии предоставить ей эффективные средства правовой защиты. В частности, итальянское правительство обязано предоставить женщине адекватную компенсацию и принять ее на работу в качестве постоянного пожарного, если она этого пожелает. Кроме того, государство обязано принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем, путем внесения изменений в национальное законодательство, регулирующее условия доступа к Национальному корпусу пожарных.







