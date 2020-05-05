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Универсам «Центральный» в Мозыре пошел с молотка

05.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный пакет акций мозырского ОАО «Универсам «Центральный» был продан на аукционе за 226,9 тысячи рублей. Это первая в Гомельской области сделка по продаже госпакета акций, заключенная в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщили в Госкомитете по имуществу.




Весь пакет — долю в 13,5% от уставного фонда предприятия, принадлежавшая Мозырскому району — выкупил единственный участник аукциона, резидент Беларуси.

Всего в Гомельской области сейчас выставлены на продажу акции 36 акционерных обществ. Акции 14 ОАО планируется выставить на аукционные торги, в том числе трех —через биржу. Доли еще 22 ОАО можно будет приобрести на условиях конкурса.

По данным «Гомельоблимущества», в мае-июне нынешнего года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» также пройдут аукционы по продаже акций ОАО «Агрохимуслуги» (10,54% от уставного фонда предприятия, принадлежащих Буда-Кошелевскому району) и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (16,17% от уставного фонда соответственно).
 
 
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Государственный пакет акций мозырского ОАО «Универсам «Центральный» был продан на аукционе за 226,9 тысячи рублей. Это первая в Гомельской области сделка по продаже...
 
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