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В Беларуси закупка гречки для госнужд будет увеличена в два раза

05.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси закупки гречки для республиканских нужд будут увеличены в два раза.




Такое решение содержится в постановлении Совмина № 265 от 30 апреля, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, закупки гречихи для республиканских нужд будут увеличены с 15 тыс. тонн до 30 тыс. тонн. Каждому облисполкому Беларуси, кроме Витебского, вменено в обязанность приобрести не менее 6 тыс. тонн вышеуказанной культуры.

Документ предусматривает и увеличение общего объема госзаказа на зерновые. Так, этот показатель вырос с 796,8 до 811,8 тыс. тонн.

Напомним, нынешней весной президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно давал поручения нарастить производство гречихи, чтобы внутренние потребности белорусов в этом продукте были обеспечены в полном объеме. 
 
 
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В Беларуси закупки гречки для республиканских нужд будут увеличены в два раза.
 
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