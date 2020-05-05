В Беларуси закупка гречки для госнужд будет увеличена в два раза













Такое решение содержится в постановлении Совмина № 265 от 30 апреля, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу, закупки гречихи для республиканских нужд будут увеличены с 15 тыс. тонн до 30 тыс. тонн. Каждому облисполкому Беларуси, кроме Витебского, вменено в обязанность приобрести не менее 6 тыс. тонн вышеуказанной культуры.





Документ предусматривает и увеличение общего объема госзаказа на зерновые. Так, этот показатель вырос с 796,8 до 811,8 тыс. тонн.





Напомним, нынешней весной президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно давал поручения нарастить производство гречихи, чтобы внутренние потребности белорусов в этом продукте были обеспечены в полном объеме.