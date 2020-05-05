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В Беларуси закупка гречки для госнужд будет увеличена в два раза
Источник материала: Партизан
В Беларуси закупки гречки для республиканских нужд будут увеличены в два раза.
Такое решение содержится в постановлении Совмина № 265 от 30 апреля, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, закупки гречихи для республиканских нужд будут увеличены с 15 тыс. тонн до 30 тыс. тонн. Каждому облисполкому Беларуси, кроме Витебского, вменено в обязанность приобрести не менее 6 тыс. тонн вышеуказанной культуры.
Документ предусматривает и увеличение общего объема госзаказа на зерновые. Так, этот показатель вырос с 796,8 до 811,8 тыс. тонн.
Напомним, нынешней весной президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно давал поручения нарастить производство гречихи, чтобы внутренние потребности белорусов в этом продукте были обеспечены в полном объеме.
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В Беларуси закупки гречки для республиканских нужд будут увеличены в два раза.
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