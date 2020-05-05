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Парад будет, но без тех, «умирал за нас»

05.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко не пустит ветеранов на парад, от которого не может отказаться

Лукашенко не пустит на парад тех, ради кого, по его словам, и организовывается это мероприятие, тех, кто «умирал за нас» - ветеранов Великой отечественной войны.

"…мы очень аккуратно относимся к этому мероприятию. Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны, их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад", - сказал сегодня Лукашенко на онлайновых переговорах с президентом Молдовы Игорем Додоном.

«…думаю, что они меня простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет привезти их на парад. У нас всегда было так: мы их привозили, отдельно трибуна, они с внуками, детишками, кто с кем хотел, находились на трибуне».


https://interfax.by

По его словам, есть много желающих посетить парад со стороны ветеранов Вооруженных Сил.


"Это тоже боевые люди, которые служили в армии. Тут мы, конечно, сдержать их не сможем. Естественно, подумаем о том, как разместить на трибунах тех людей, кто категорически отказался дома у телевизора. Мы продумали это мероприятие. Оно будет, еще раз подчеркиваю, под контролем. Строго организовано", - заявил Лукашенко.

«И у нас нет оснований отменить сегодня парад Победы. Я уверен, мы достойно его проведем. И абсолютно убежден, что это никак не повлияет на здоровье наших людей. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь», - сказал белорусский правитель.

Лукашенко заявил, что Беларуси удалось «избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого".
 
 
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Лукашенко не пустит ветеранов на парад, от которого не может отказаться
 
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