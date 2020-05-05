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Рекорд: белорусы в Польше оказались в числе лидеров по инвестициям в жилье

05.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы установили новый рекорд по инвестициям в жилую недвижимость в Польше

Рекорд: белорусы в Польше оказались в числе лидеров по инвестициям в жилье
В прошлом году граждане и компании из Беларуси приобрели почти 27 тысяч квадратных метров в соседней стране и заняли третье место среди покупателей-иностранцев — после украинцев и немцев, пишет Завтра твоей страны.

Согласно отчету министра внутренних дел и администрации Польши, направленному в сейм, физические и юридические лица из Беларуси в 2019 году стали хозяевами 30 984,13 кв. метров, включая 26 825,99 кв. м. жилья и 4 158,14 кв.м. нежилой недвижимости.

Физические лица приобрели в польских населенных пунктах  30 748,12 квадратов (в том числе 26 763,61 кв. м. квартир и жилых домов), компании и организации — 236,01 кв. метров (включая 62,38 кв.м. жилья). И по общему, и по жилому фонду, который в 2019 году перешел в руки наших сограждан и компаний с белорусским капиталом, это – новые рекорды. Для сравнения: в 2018 году общая площадь приобретенных физическими и юридическими лицами Беларуси помещений составила 23 313, 46 кв. метров, а жилья — 20 350, 17 кв. метров.


По инвестициям в жилье белорусы сохранили третье место после украинцев и немцев. Первые в прошлом году приобрели на территории Польши 162 483, 01 кв. метров, вторые – 55 484, 56 кв. метров.

Украина  в целом возглавляет список стран, чьи граждане и компании больше всех были заинтересованы в польской недвижимости. Они купили в 2019 году 180 302,46 кв. м. жилья и коммерческой недвижимости. За счет нежилых помещений вторую строчку заняли Нидерланды (135 772,44 кв.м.), а третью – Кипр (83 118,14 кв.м.). Германия стала четвертой (76 332, 99 кв.м.).

Беларусь в общем рейтинге заняла девятое место, пропустив  вперед еще Францию (51 304,20 кв.м.), Великобританию (44 715,16 кв.м.), Израиль (38 198,37 кв.м.) и Люксембург (34 183,27 кв.м.).  Россияне, для сравнения, купили в 2019 году в Польше 19 091,81 кв. метров недвижимости, большая часть из которой пришлась на жилье.

В целом в прошлом году польская недвижимость пользовалась высоким спросом. Иностранцы купили  962 731,33 кв. метров недвижимости, что почти на треть больше, чем годом раньше  (603 529, 30 кв.м.).

Самыми  популярными  городами стали  Варшава (454 794,86 кв.м.), Краков (87 507,54 кв.м.), Вроцлав (59 478,22 кв.м.), Лодзь (54 955,48 кв.м.) и Гданьск (17 901,52 кв.м.).
 
 
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Белорусы установили новый рекорд по инвестициям в жилую недвижимость в Польше
 
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