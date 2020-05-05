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Поздравление министра информации с Днем печати
05.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем печати.
Современный мир – это огромное единое информационное пространство. И роль масс-медиа в нём не просто весьма значима, она – огромна.
От нашего профессионализма, компетентности, понимания процессов, происходящих в стране и мире, во многом зависит будет ли журналистское слово востребовано. Начиная с национальной гордости – первопечатника Франциска Скорины, в нашей стране оно всегда было и остается важным инструментом созидания, справедливости, добра и патриотизма.
И сегодня для жителей Беларуси правдивое печатное слово
Корректность и взвешенность публикаций государственных средств массовой информации является миру визитной карточкой отечественной журналистики. Убежден, что ответственная и лишенная предвзятости оценка национальных и международных событий будет и впредь способствовать упрочению авторитета белорусской печати и Республики Беларусь.
Желаю журналистам, всем сотрудникам СМИ, издателям и полиграфистам как и прежде быть всегда полезными в деле служения своему народу, творческих успехов, вдохновения, интересных и ярких работ.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Александр Карлюкевич
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем печати. Современный мир – это огромное единое информационное...
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