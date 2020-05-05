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Поздравление министра информации с Днем печати

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поздравление министра информации с Днем печати

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем печати.

Современный мир – это огромное единое информационное пространство. И роль масс-медиа в нём не просто весьма значима, она – огромна.

От нашего профессионализма, компетентности, понимания процессов, происходящих в стране и мире, во многом зависит будет ли журналистское слово востребовано. Начиная с национальной гордости – первопечатника Франциска Скорины, в нашей стране оно всегда было и остается важным инструментом созидания, справедливости, добра и патриотизма.

И сегодня для жителей Беларуси правдивое печатное слово
и республиканских, и региональных изданий по-прежнему – эталон достоверных и добросовестных новостей. Авторское уважение к читательской аудитории, принципиальность, искренность и объективность стали одним из важнейших условий становления молодого суверенного белорусского государства, укрепления национального информационного пространства.

Корректность и взвешенность публикаций государственных средств массовой информации является миру визитной карточкой отечественной журналистики. Убежден, что ответственная и лишенная предвзятости оценка национальных и международных событий будет и впредь способствовать упрочению авторитета белорусской печати и Республики Беларусь.

Желаю журналистам, всем сотрудникам СМИ, издателям и полиграфистам как и прежде быть всегда полезными в деле служения своему народу, творческих успехов, вдохновения, интересных и ярких работ.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Александр Карлюкевич

http://mininform.gov.by

 
Теги: Новости
 
 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем печати. Современный мир – это огромное единое информационное...
 
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