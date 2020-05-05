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Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Беларуси

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Беларуси

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС на утверждение Сенату Конгресса США на пост посла в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

О своем намерении выдвинуть ее кандидатуру американский президент сообщил 20 апреля. В прошлые годы Джули Фишер занимала пост заместителя постоянного представителя США при НАТО, была временным поверенным в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и Украине.

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Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС на утверждение Сенату Конгресса США на пост посла в...
 
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