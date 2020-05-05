Сезон клещей: рано проснулись и активно нападают

Источник материала: Вороновская газета





За минувший месяц в области уже зарегистрированы 130 случаев укусов клещей , в то время как в прошлогоднем апреле было на треть больше. Однако, как утверждает энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич, маленьких кровососов в природе меньше не стало. Более того, нынешняя умеренно теплая погода благоприятствует их активному размножению. Впрочем, как нынешний год в целом. Не было климатической зимы, не лежал снежный покров и слабо промерзала почва, а потому уже в середине февраля, как только пригрело солнышко, начался сезон клещей. Пик их активности, который обычно приходится на апрель, сдвинулся на месяц раньше. За март зарегистрировано укусов в три раза больше, чем за этот же месяц в прошлом году.

– Апрель по обращениям за медицинской помощью получился не столь насыщенным, но это в первую очередь результат того, что люди меньше выходят на природу, а больше находятся дома в связи с эпидситуацией, – считает Валентина Слизевич.

В этом году в области не было клещевого энцефалита, а вот случаи болезни Лайма регистрировались. Хотя, по мнению специалиста, это могут быть и «отголоски» прошлогодних выходов на природу. Дело в том, что заболевание может проявиться даже через полгода после укуса клеща. Поэтому тем, кто пострадал от маленьких кровососов, настоятельно рекомендуется не только сдать их на проверку, но и обращаться за медицинской помощью и пройти профилактическое лечение.

И, естественно, никто не отменяет простые правила поведения на природе. Соответствующая одежда, обработка ее репеллентами, самоконтроль по возвращении домой, содержание в порядке дачных участков, осторожность в лесах и парках – об этом следует помнить и соблюдать, чтобы обезопасить себя от укусов клещей и связанных с ними болезней.

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