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Более 5 тыс. осужденных освободят от уголовной ответственности по амнистии к 75-летию Победы

05.05.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 5 тыс. осужденных освободят от уголовной ответственности по амнистии к 75-летию Победы

Более 5 тысяч осужденных будут освобождены от уголовной ответственности по амнистии к 75-летию Победы. Об этом сообщила Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, передает БЕЛТА.

По приблизительным данным, из мест лишения свободы выйдут более двух тысяч человек.

Ленчевская также пояснила, чем отличается нынешний закон об амнистии от того, что был принят в 2019 году.

Под амнистию традиционно попадают беременные женщины, несовершеннолетние, ВИЧ-инфицированные, люди с онкологическими заболеваниями и т.д.

Установлен срок исполнения закона об амнистии – шесть месяцев. Срок исполнения для предыдущей амнистии составлял девять месяцев.

Фото: БЕЛТА

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Более 5 тысяч осужденных будут освобождены от уголовной ответственности по амнистии к 75-летию Победы. Об этом сообщила Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии...
 
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