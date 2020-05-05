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Жириновский категорически отказался ехать в Минск на парад Победы

05.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский завил, что если кому-то из членов политсилы поступит предложение приехать в Минск на парад 9 мая, то от него откажутся.

Об этом он заявил в комментарии для «Эха Москвы».

«Если поступит приглашение (со стороны Беларуси) приехать 9 мая на парад Победы, то от нас никто не поедет. Мы соблюдаем жесточайший режим. Никто из фракции ЛДПР никуда не поедет. Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо, это ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны», - отметил Жириновский.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко сообщил, что отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить парад в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский завил, что если кому-то из членов политсилы поступит предложение приехать в Минск на парад 9...
 
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