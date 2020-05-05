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Белорусский рэпер записал альбом вместе с Гуфом

05.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер и битмейкер Murovei выпустил совместный альбом с российским рэпером Гуфом. Он называется «Дом, который построил Алик», и в него вошли семь треков.


Murovei. Фото: instagram.com/murovei_odo

Для рэпера Murovei — в прошлом участника дуэта Slozhnie — новый релиз стал шестым по счету альбомом в дискографии. Для Гуфа это первый альбом с 2017 года, когда вышел их совместный со Слимом релиз GuSli. Последний сольник Гуфа выходил еще раньше — в 2015 году.

В «Доме, который построил Алик» встречаются совместные треки Murovei и Гуфа со Смоки Мо, Deemars, группой Nemiga и казахстанским рэпером V $ X V PRiNCE. Завершающая композиция альбома «Непогода» уже попала чарт «Яндекс.Музыки».

Послушать альбом полностью можно тут.

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Белорусский рэпер и битмейкер Murovei выпустил совместный альбом с российским рэпером Гуфом. Он называется «Дом, который построил Алик», и в него вошли семь треков.
 
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