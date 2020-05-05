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Запрет на посещение лесов снят в трех районах Брестской области

05.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Запрет на посещение лесов действует в 36 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Запрет на посещение лесов снят в трех районах Брестской области

Как рассказали в пресс-службе ведомства, после выпадения осадков ситуация с лесными пожарами начала стабилизироваться, и регионы будут постепенно снимать запреты на посещение лесов. Ограничения уже сняли на всей территории Гродненской и Могилевской областей, в трех районах Брестской (Барановичском, Ляховичском и Ганцевичском) и шести районах Гомельской (Петриковском, Жлобинском, Буда-Кошелевском, Речицком, Гомельском и Добрушском) областей. В Минской области запреты еще действуют в семи районах (Вилейском, Молодечненском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском и Любанском), в Витебской - только в Верхнедвинском районе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

 
 
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  Запрет на посещение лесов действует в 36 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА. Как рассказали в...
 
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