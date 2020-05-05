Молодежь посетит 75 героических мест Брестчины

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках республиканского патриотического проекта Белорусского республиканского союза молодежи «Цветы Великой Победы» с 4 по 9 мая по всей стране проходит эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого".





Молодежь Брестчины активно принимает участие в данном проекте. Отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны, активисты БРСМ и БРПО посещают памятные и героические места, воинские захоронения и возлагают живые цветы.

5 мая (11.00 – 15.00) молодежные лидеры областной организации БРСМ возложат цветы у героических и знаковых мест г.Бреста, первым местом станет Братская могила Советских воинов. Эстафету памяти подхватят все регионы Брестской области. 75 героических мест Брестчины посетят в эти дни молодежные лидеры со своими семьями и активом.

Самая главная цель данной акции - это сохранение памяти и передача её будущему поколению.

В эти дни БРСМ приглашает все жителей области посетить воинские захоронения и места массового уничтожения мирного населения, места сражений и боев, расположенных на территории наших городов и деревень.