Правительство увеличило госзаказ на гречку в 2 раза

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство увеличило госзаказ на гречку в текущем году в 2 раза. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 апреля 2020 года №265 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Объем заказа на поставку гречихи для республиканских госнужд увеличен с 15 тыс. т до 30 тыс. т. Соответственно все облисполкомы, кроме витебского, закупят по 6 тыс. т гречихи вместо 3 тыс. т.

Таким образом, общий госзаказ на зерно увеличен с 796,8 тыс. т до 811,8 тыс. т.

Ранее Минсельхозпрод сообщал, что Беларусь уже в этом году откажется от импорта гречки и по поручению Президента полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.