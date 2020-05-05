ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство увеличило госзаказ на гречку в 2 раза

05.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство увеличило госзаказ на гречку в текущем году в 2 раза. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 апреля 2020 года №265 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство увеличило госзаказ на гречку в 2 раза

Объем заказа на поставку гречихи для республиканских госнужд увеличен с 15 тыс. т до 30 тыс. т. Соответственно все облисполкомы, кроме витебского, закупят по 6 тыс. т гречихи вместо 3 тыс. т.

Таким образом, общий госзаказ на зерно увеличен с 796,8 тыс. т до 811,8 тыс. т.

Ранее Минсельхозпрод сообщал, что Беларусь уже в этом году откажется от импорта гречки и по поручению Президента полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Правительство увеличило госзаказ на гречку в текущем году в 2 раза. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 апреля 2020 года №265 официально...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кандидатуру Фишер на должность посла в Беларуси рассматривает сенат США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика