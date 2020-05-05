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Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты

05.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Напоминаем и предупреждаем! Пришла весна и всем нам хочется сохранить и приумножить красоту нашей планеты. Но иногда недобросовестность людей, халатное отношение к природе приводит к очень печальным последствиям, люди продолжают устраивать палы сухой травы, сжигание мусора на приусадебных участках, не предприняв меры безопасности и требований правил пожарной безопасности.

Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты

Работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводится профилактическая работа такой направленности. В СМИ приводятся примеры последствий огненной стихии.

Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты

Одно из самых страшных бедствий - это лесные пожары. Погибают деревья, выгорают травы, кустарники, повреждается почва, погибают микроорганизмы, живущие в ней. В результате загораний сухой растительности огонь быстро распространяется по всем направлениям, что приводит к уничтожению строений, хозяйственных построек, гибели людей.

Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты

Для предотвращения пожаров в лесах в пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  1. Разводить костры;
  2. Бросать горящие спички, непотушенные окурки;
  3. Выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, без постоянного наблюдения.

Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты

Что делать, если вы стали свидетелем пожара в экосистеме:

  • Позвоните по телефону 101;
  • Поспешите покинуть место пожара: идите навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара. Помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров;
  • При сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой;
  • При верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны;
  • Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.

Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает: помните, никто не сбережет нашу жизнь, нашу землю от беды! Это должны сделать мы САМИ

 
 
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  Напоминаем и предупреждаем! Пришла весна и всем нам хочется сохранить и приумножить красоту нашей планеты. Но иногда недобросовестность людей, халатное...
 
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