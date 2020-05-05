Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты

Источник материала: Виртуальный Брест

Напоминаем и предупреждаем! Пришла весна и всем нам хочется сохранить и приумножить красоту нашей планеты. Но иногда недобросовестность людей, халатное отношение к природе приводит к очень печальным последствиям, люди продолжают устраивать палы сухой травы, сжигание мусора на приусадебных участках, не предприняв меры безопасности и требований правил пожарной безопасности.





Работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводится профилактическая работа такой направленности. В СМИ приводятся примеры последствий огненной стихии.





Одно из самых страшных бедствий - это лесные пожары. Погибают деревья, выгорают травы, кустарники, повреждается почва, погибают микроорганизмы, живущие в ней. В результате загораний сухой растительности огонь быстро распространяется по всем направлениям, что приводит к уничтожению строений, хозяйственных построек, гибели людей.





Для предотвращения пожаров в лесах в пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Разводить костры; Бросать горящие спички, непотушенные окурки; Выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, без постоянного наблюдения.





Что делать, если вы стали свидетелем пожара в экосистеме:

Позвоните по телефону 101;

Поспешите покинуть место пожара: идите навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара. Помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров;

При сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой;

При верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны;

Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.





Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает: помните, никто не сбережет нашу жизнь, нашу землю от беды! Это должны сделать мы САМИ