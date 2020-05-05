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Нечего шастать! Этого достаточно, чтобы сохранить и приумножить красоту нашей планеты
05.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напоминаем и предупреждаем! Пришла весна и всем нам хочется сохранить и приумножить красоту нашей планеты. Но иногда недобросовестность людей, халатное отношение к природе приводит к очень печальным последствиям, люди продолжают устраивать палы сухой травы, сжигание мусора на приусадебных участках, не предприняв меры безопасности и требований правил пожарной безопасности.
Работниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводится профилактическая работа такой направленности. В СМИ приводятся примеры последствий огненной стихии.
Одно из самых страшных бедствий - это лесные пожары. Погибают деревья, выгорают травы, кустарники, повреждается почва, погибают микроорганизмы, живущие в ней. В результате загораний сухой растительности огонь быстро распространяется по всем направлениям, что приводит к уничтожению строений, хозяйственных построек, гибели людей.
Для предотвращения пожаров в лесах в пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Что делать, если вы стали свидетелем пожара в экосистеме:
Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает: помните, никто не сбережет нашу жизнь, нашу землю от беды! Это должны сделать мы САМИ
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Напоминаем и предупреждаем! Пришла весна и всем нам хочется сохранить и приумножить красоту нашей планеты. Но иногда недобросовестность людей, халатное...
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