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На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

05.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 5 мая 2020 года утром на ул. Осипенко. Столкнулись автомобиль KIA и автобус.

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

По информации очевидцев - есть пострадавшие, скорая быстро увезла пострадавшего.

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС. Обстоятельства уточняются.

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

Сейчас улица перекрыта.

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие
На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие

На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 5 мая 2020 года утром на ул. Осипенко. Столкнулись автомобиль KIA и автобус. По информации очевидцев - есть пострадавшие, скорая быстро увезла...
 
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