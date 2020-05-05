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На ул. Осипенко в лобовую столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшие
05.05.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 5 мая 2020 года утром на ул. Осипенко. Столкнулись автомобиль KIA и автобус.
По информации очевидцев - есть пострадавшие, скорая быстро увезла пострадавшего.
На месте происшествия работают сотрудники
Сейчас улица перекрыта.
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