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На улице Вилеснкая в конце недели перекроют жд-переезд

05.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На улице Вилеснкая в конце недели перекроют жд-переезд

В связи с проведением ремонтно-путевых планируется временное закрытие для автотранспорта железнодорожного переезда на улице Виленская.

График закрытия:

  • с 21:00 до 23:30 7 мая (половина переезда),
  • с 23:30 7 мая до 4:00 8 мая (полностью)
  • с 4:30 до 6:00 8 мая (половина переезда)

Осиповичская дистанция пути приносит извинения за причиненные неудобства и просит планировать свой маршрут заранее.



 
 
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Осиповичская дистанция пути сообщает о временном закрытии железнодорожного переезда на 99-м км направления Осиповичи – Слуцк (улица Виленская) для пропуска...
 
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