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На улице Вилеснкая в конце недели перекроют жд-переезд
05.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с проведением ремонтно-путевых планируется временное закрытие для автотранспорта железнодорожного переезда на улице Виленская.
График закрытия:
Осиповичская дистанция пути приносит извинения за причиненные неудобства и просит планировать свой маршрут заранее.
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Осиповичская дистанция пути сообщает о временном закрытии железнодорожного переезда на 99-м км направления Осиповичи – Слуцк (улица Виленская) для пропуска...
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