Как доехать на Радоницу до городских кладбищ “Дубеи” и “Чижевичи” в г. Солигорске?

Об этом и других изменениях в движении автобусов на майские праздники. Как всегда в связи с множеством предстоящих майских праздников автопарк вносит изменения в движение автобусов. На Радуницу, которая выпадает на 28 апреля, назначены дополнительные рейсы. Это сделано для того, чтобы горожане смогли добраться на городские кладбища «Дубеи» и «Чижевичи».