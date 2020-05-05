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Как доехать на Радоницу до городских кладбищ “Дубеи” и “Чижевичи” в г. Солигорске?

05.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


22 апреля 2020 11:21 3114

Как доехать на Радоницу до городских кладбищ "Дубеи" и "Чижевичи" в г. Солигорске?

Автор: Эдуард Кидяев.

Об этом и других изменениях в движении автобусов на майские праздники. Как всегда в связи с множеством предстоящих майских праздников автопарк вносит изменения в движение автобусов. На Радуницу, которая выпадает на 28 апреля, назначены дополнительные рейсы. Это сделано для того, чтобы горожане смогли добраться на городские кладбища «Дубеи» и «Чижевичи».

Как доехать на Радоницу до городских кладбищ “Дубеи” и “Чижевичи” в г. Солигорске?

28 апреля 2020 года движение дополнительных городских маршрутов на кладбища «Дубеи» и «Чижевичи» будут осуществляться по графику:

Маршрут №20 «Солигорск – кладбище «Дубеи» с остановками: фабрика «Калинка», микрорайон №12, ДЦ «Планета Детства».

Отправление  от  АВ «Солигорск»:  09:30, 10:00,  10:30,  11:00,  11:30,  12:00,  12:30,  13:00, 14:30,  15:00,  15:30, 16:00,  16:30.

Отправление  от  кладбища «Дубеи»: 10:00, 10:30,  11:00,  11:30,  12:00,  12:30,  13:00,  13:30, 15:00,  15:30,  16:00,  16:30, 17:00.

Маршрут №16 «Солигорск – кладбище «Чижевичи» с остановкой стадион «Строитель».

Отправление  от  АВ «Солигорск»:  10:00,  10:40,  11:20,  12:00,  12:40,  13:20,  14:40,  15:20,  16:00.

Отправление  от  кладбища «Чижевичи»:  10:20,  11:00,  11:40,  12:20,  13:00,  13:40,  15:00,  15:40,  16:20.

Маршрут №16 «КДП «Молодежный» – кладбище «Чижевичи» от КДП «Молодежный» с остановками: ул. Молодежная, ул. К. Заслонова, микрорайон №12, фабрика «Купалинка», фабрика «Калинка», Собор Рождества Христова, ТЦ «Корона», вокзал, стадион «Строитель».

Отправление от КДП «Молодежный»: – 9:00, 10:05, 11:10, 12:15.

Отправление  от  кладбища «Чижевичи»: – 9:30,  10:35,  11:40, 12:45.

Как доехать на Радоницу до городских кладбищ “Дубеи” и “Чижевичи” в г. Солигорске?

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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22 апреля 2020 11:21 3114 Как доехать на Радоницу до городских кладбищ "Дубеи" и...
 
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