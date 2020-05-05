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Как доехать на Радоницу до городских кладбищ “Дубеи” и “Чижевичи” в г. Солигорске?
05.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
22 апреля 2020 11:21 3114
Как доехать на Радоницу до городских кладбищ "Дубеи" и "Чижевичи" в г. Солигорске?
Об этом и других изменениях в движении автобусов на майские праздники. Как всегда в связи с множеством предстоящих майских праздников автопарк вносит изменения в движение автобусов. На Радуницу, которая выпадает на 28 апреля, назначены дополнительные рейсы. Это сделано для того, чтобы горожане смогли добраться на городские кладбища «Дубеи» и «Чижевичи».
28 апреля 2020 года движение дополнительных городских маршрутов на кладбища «Дубеи» и «Чижевичи» будут осуществляться по графику:
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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22 апреля 2020 11:21 3114 Как доехать на Радоницу до городских кладбищ "Дубеи" и...
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