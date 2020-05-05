Александр Лукашенко заявил о необходимости подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук

Источник материала: ОНТ

Работа Академии наук должна быть подвергнута серьезной ревизии. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ознакомления с отечественными разработками в сфере электротранспорта, информирует БЕЛТА.

Глава государства отметил, что принял решение ознакомиться с развитием электротранспорта лично.

Президент Беларуси подчеркнул, что среди преимуществ этого направления выделяются экологичность и ожидаемый профицит электроэнергии в стране.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что, с учетом возрастающего уровня технологической конкуренции в мире, необходимо в следующей пятилетке активно подключать науку к развитию страны.

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