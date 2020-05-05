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В Сенненском районе двое мужчин погибли от отравления алкоголем

05.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сенненском районе двое мужчин погибли в результате отравления алкогольными напитками. 

Как сообщает УСК по Витебской области, утром 29 апреля в милицию обратился 45-летний мужчина. Заявитель сказал, что во дворе его дома и возле забора обнаружены тела двух его знакомых. 

Установлено, что днём 28 апреля пятеро мужчин (45, 47, 60, 36 лет и 21 год) выпивали в беседке в агрогородке Мошканы. В какой-то момент молодому человеку стало плохо, он лёг на траву и уснул. 

Двое других мужчин сели на велосипеды и направились домой, но уснули возле калитки за дворовой территорией. Одного из них хозяин дома перенёс во двор, а другой гражданин остался на обочине. Четвёртый гость ушёл в баню, а владелец дома пошёл спать в дом. 

Примерно в 5 утра заявителя разбудила жена и сказала, что его друзьям пора идти по домам. Мужчина и его 36-летний знакомый разбудили юношу, который пожаловался на недомогание. 

Рядом с парнем лежал их знакомый без признаков жизни. Приехавшие сотрудники скорой помощи обнаружили на улице тело ещё одного человека. Молодой человек был госпитализирован, сейчас его жизнь вне опасности. 

Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы и родственники погибших, назначено проведение судмедэкспертизы. Предварительно, двое мужчин погибли из-за отравления этиловым спиртом. В крови погибших содержалось 5,8 и 5,2 промилле алкоголя. Ведётся проверка. 

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Новости Беларуси. В Сенненском районе двое мужчин погибли в результате отравления алкогольными напитками.  Как сообщает УСК по Витебской области, утром 29 апреля в...
 
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