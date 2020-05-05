«Я что вам, дурачок какой-то?»: сын Рудковской и Плющенко ответил на «гадости» Аршавина

Источник материала: ОНТ

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр ответил футболисту Андрею Аршавину на шутку о том, что мальчика принуждают сниматься в роликах для соцсетей. Ответ спортсмену был размещен в Instagram «Гном Гномыча».

Ранее Аршавин во время прямого эфира в Instagram пошутил, что Александр на видеозаписях выглядит так, будто все делается «из-под палки». Андрей отметил, что на страничке «Гном Гномыча» улыбаются только родители мальчика.

Ребенок спросил, почему о нем допустимо говорить гадости. Мальчик подчеркнул, что сниматься для роликов в Instagram его никто не заставляет.

Также Александр пообещал при возможности обыграть Андрея Аршавина в футбол.

В комментарии к посту родители мальчика пояснили, что ребенок узнал о словах футболиста, когда увидел сюжет о себе по телевизору.

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