Белорусы в большие выходные предпочли уединиться в пуще

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Как поступить, если на длинные выходные Минздрав настоятельно рекомендует оставаться дома и даже не навещать пожилых родителей в деревне, но сидеть в четырех стенах городской квартиры просто невмоготу? Белорусы нашли выход, отправившись отдыхать в агроусадьбы.

Такого наплыва соотечественников наши усадьбы, пожалуй, еще не знали.





В прошлые годы агроусадьбы как место, где можно провести майские праздники, белорусы рассматривали постольку-поскольку. Может быть, потому что их в массовом порядке и задолго до образовавшихся каникул бронировали россияне. У них, как известно, бывают о-очень длинные выходные на Новый год и в мае, и многие жители российских мегаполисов предпочитают проводить их в тихой, уютной и гостеприимной Беларуси. В этом году они тоже чуть ли не с начала года начали бронировать на май отели и усадьбы в Беларуси. Кто ж знал, что все сложится именно так и все мы станем невыездными из своих стран?

Агоусадьбы в д.Маковище тоже в былые годы ориентировались в большей степени на иностранных туристов. В этой пущанской деревне чуть ли не каждый второй дом принимает гостей. Пять усадеб под общей вывеской «Домик в пуще» принадлежат Наталье Федоровой, и все они на длинные выходные сданы белорусам.

– У нас 100% загрузка, – рассказывает Наталья. – Когда россияне и поляки отменили бронирование, мы немножко поволновались. Но все перебронировали белорусы. Это Минск и Брест. Мы выс­тавили на Радуницу минимальный срок бронирования три ночи, и наши гости так и едут – на все выходные. Мы даже не предлагаем им какую-то развлекательную программу. Они просто хотят погулять по пуще и подышать свежим воздухом.

Особенность нынешнего сезона: люди не едут большими компаниями. Оптимальным вариантом размещения стала схема «один дом – одна семья». Это позволяет свести до минимума контакты с другими людьми или избежать их совсем. В том числе – и с хозяевами усадеб. «Мы не предлагаем своим гостям питание, – говорит Наталья Федорова. – Во всех домиках есть кухня со всем необходимым, чтобы готовить, а во дворе – мангалы». Раньше многие ее гости ездили обедать в пущу в рес­торан или кафе. Теперь предпочитают привозить продукты с собой и готовить сами. Так спокойнее и безопаснее.





Не осталась без гостей и усадьба «Фольварк Гвоздь-1» – очень крутое местечко «за шлагбаумом», в самом сердце пущи. В прошлые годы здесь отдыхали сплошь россияне, потому как не каждому белорусы цены были по карману. В этом году туристы из России также забронировали все пять номеров усадьбы с 21 ап­реля по 10 мая, но теперь все брони до конца июня отменены. Надо отдать должное хозяевам «Фольварка»: они быстро сориентировались и на 20% снизили цены на проживание и питание. А если человек бронировал номер напрямую на сайте усадьбы – минус еще 5%. И минчане с брестчанами откликнулись: на Радуницу в усадьбе была 100% загрузка, ожидается она и на 1 мая.

Гости этой усадьбы также предпочитают проводить свободное время в лесу. «К нам едут люди из крупных городов, где высокий ритм жизни, – поясняет администратор усадьбы Надежда. – Они приезжают в лес, в тишину. Некоторые просто сидят на территории усадьбы, дышат воздухом и никуда не выезжают. Кто-то по 40-50 км на велосипеде за день наматывает. Но сейчас все стараются покататься по лесу на велосипедах. Так, опять же, меньше контактов с другими людьми».

Впрочем, не все усадьбы рады сейчас такому высокому спросу на их услуги. Некоторые просто взяли на время паузу и гостей не принимают. В их числе – агроусадьба «Польский маёнтак» в деревне Белая. «Мы не берем гос­тей. Уже почти месяц, – подтвердила хозяйка усадьбы Татьяна Исаева. – У нас ребенок в группе риска, и лишние проблемы нам точно ни к че­му. Но нам есть чем заниматься. Нужно кое-что подремонтировать, посадить огород, привести в порядок клумбы. Хостелом своим вплотную занялись. К тому же мы попали в «золотую пятидесятку» победителей проекта, который реализуют Coca‑Cola и БОО «Отдых в деревне». У нас есть интересная идея, которую мы хотим реализовать в рамках этого проекта, и сейчас есть возможность к этому подготовиться. Поэтому мы решили для себя: надо остановиться, почистить перышки и подготовиться к летнему сезону. Надеемся, он будет».

Мы тоже на это надеемся. Очень-очень.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото — из открытых источников.