Косуля прыгнула прямо на автомобиль под Могилевом. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

Косуля внезапно выбежала на трассу и прыгнула на автомобиль. Видео происшествия появилось в паблике «Могилев Live» во «ВКонтакте».

Сообщается, что инцидент произошел 2 мая вблизи поселка Мирный Могилевского района. На записи видно, как автомобиль едет по трассе М8 в направлении областного центра, когда слева по ходу движения на него внезапно прыгает косуля. В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, неделю назад вблизи Могилева также произошла авария с участием косули . Тогда 34-летний водитель Mazda сбил животное, и оно от удара через лобовое стекло влетело в салон автомобиля.



Фото: МВД

В результате этого ДТП травмы получил 36-летний пассажир Mazda, а животное погибло.

Что делать, если вы сбили дикое животное

Согласно ПДД, водитель, сбивший дикое животное, должен остаться на месте, обозначить место ДТП знаком «Аварийная остановка», оказать первую медицинскую помощь пострадавшим (если они есть), вызвать ГАИ и, если необходимо, скорую.

Охотоведы советуют не приближаться к животному, если оно ранено. Зверь может вести себя агрессивно и причинить вред.

Если ДТП произошло вне зоны знака «Дикие животные», водитель может рассчитывать на то, что ему не придется выплачивать компенсацию, но при условии, что водитель в момент аварии был трезв и не нарушил скоростной режим.

А вот если водитель увез сбитое животное с собой, то его действия могут быть квалифицированы как незаконная охота. Например, за того же бурого медведя предусмотрена уголовная ответственность. Если вина сидевшего за рулем в преднамеренном причинении вреда животному будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.