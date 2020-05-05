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Наводнение в Кении: как минимум 164 человека погибли
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере, 164 человека стали жертвами наводнений в Кении.
Бедствие затронуло 29 округов. Из-за большой воды и оползней почти две тысячи семей остались без крова. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Затоплены магистрали, нарушена работа транспорта. По прогнозам метеорологов, дожди в регионе продлятся весь месяц. В стране начали возводить плотины.
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По меньшей мере, 164 человека стали жертвами наводнений в Кении. Бедствие затронуло 29 округов. Из-за большой воды и оползней почти две тысячи семей остались без...
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