Наводнение в Кении: как минимум 164 человека погибли

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере, 164 человека стали жертвами наводнений в Кении.

Бедствие затронуло 29 округов. Из-за большой воды и оползней почти две тысячи семей остались без крова. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Затоплены магистрали, нарушена работа транспорта. По прогнозам метеорологов, дожди в регионе продлятся весь месяц. В стране начали возводить плотины.

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