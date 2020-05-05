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В Беларуси двое заключенных заразились коронавирусом

05.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

COVID-19 обнаружили у двух заключенных в белорусских исправительных учреждениях, рассказал 5 мая министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.



По словам министра, один из больных уже поправился, состояние второго больного неизвестно, передает Свабода.

Как отметил Караев, больные отбывают наказание в учреждении открытого типа. То есть они имели возможность выходить на работу за пределы исправительного учреждения.

По словам министра внутренних дел, в ведомстве "не стали ждать ухудшения ситуации", а предприняли необходимые меры самостоятельно.

"На самом деле в исправительных учреждениях находится большое количество людей в тесных условиях, - рассказал Караев. - Особенно в учреждениях закрытого типа. Их изоляция и непопадание к ним вируса стала первейшей нашей головной болью. Департамент исполнения наказаний сразу, не дожидаясь никаких распоряжений, принял все меры"

Как сказал министр, в исправительных учреждениях Беларуси временно прекратили свидания осужденных с родными. При этом пропущенные свидания можно будет провести после улучшения эпидемиологической ситуации. В качестве компенсации осужденным позволяют чаще разговаривать с родными по телефону.

"Там, где есть возможность, администрация учреждений организовала видеозвонки с родными, чтобы они себя не чувствовали брошенными, не оставались без внимания, - добавил министр. - Это даже было больше нужно родным осужденных, они благодарили администрацию исправительных учреждений"

Кроме этого, по словам министра Караева, осужденным разрешили передавать больше продуктовых передач с фруктами, овощами и витаминами.

"Лук, чеснок, это неограниченно все, — сказал Караев. - Организовано проведение дезинфекции помещений, проветривания. Допуск на территорию исправительных учреждений допускается с применением термометрии. Управление собственной безопасности контролирует, чтобы это было обязательно"


Кроме этого Юрий Караев рассказал, что на прошлой неделе сам участвовал в работе милицейского наряда, который проверял, выполняют ли самоизоляцию те лица, которых отправили на этот режим медики. По словам министра, он остался доволен увиденным, нарушений выявлено не было.

Белорусские колонии закрыли на карантин еще в марте: свидания запретили, но разрешили дополнительные 10-килограммовые передачи с фруктами, овощами и витаминами. На петицию за упрощенное обеспечение заключенных лекарствами МВД ответило отказом: утверждают, запасов лекарств достаточно.

22 апреля в МВД заявляли, что в исправительных учреждениях, в том числе в лечебно-трудовых профилакториях, колониях и следственных изоляторах "нет заболевшего спецконтингента".
 
 
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COVID-19 обнаружили у двух заключенных в белорусских исправительных учреждениях, рассказал 5 мая министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.
 
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