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Мощный ураган в США: больше 130 тыс. домов остались без электричества
Источник материала: ОНТ
По американскому штату Теннесси ударил мощный ураган. Больше 130 тыс. домов остались без электричества.
Порывы ветра достигали 40 м/с, стихия валила деревья и рвала линии электропередачи. К этому времени электроснабжение восстановлено лишь частично. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы. На всё, по прогнозам, может понадобиться две недели.
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По американскому штату Теннесси ударил мощный ураган. Больше 130 тыс. домов остались без электричества. Порывы ветра достигали 40 м/с, стихия валила деревья и рвала...
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