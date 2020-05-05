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Мощный ураган в США: больше 130 тыс. домов остались без электричества

05.05.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный ураган в США: больше 130 тыс. домов остались без электричества

По американскому штату Теннесси ударил мощный ураган. Больше 130 тыс. домов остались без электричества. 

Порывы ветра достигали 40 м/с, стихия валила деревья и рвала линии электропередачи. К этому времени электроснабжение восстановлено лишь частично. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы. На всё, по прогнозам, может понадобиться две недели. 

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По американскому штату Теннесси ударил мощный ураган. Больше 130 тыс. домов остались без электричества.  Порывы ветра достигали 40 м/с, стихия валила деревья и рвала...
 
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