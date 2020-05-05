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«До "сотни" за три секунды». Президенту покажут проект белорусского спортивного электрокара

05.05.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня президент Александр Лукашенко знакомится с разработками белорусских предприятий в сфере электротранспорта. AUTO.TUT.BY удалось кое-что узнать об одной из самых интересных моделей, которую еще не представляли широкой публике.


Фото из личного архива Дмитрия Кабанова

Проект электрического родстера начинал создавать Дмитрий Кабанов, изобретатель-энтузиаст. Сейчас это инициативная разработка коллектива конструкторов и инженеров Академии наук. Проект близок к завершению. Это уже ходовой образец, но пока без кузова.

Мастер-модель стоит рядом, так что можно получить представление, как будет выглядеть финальный вариант, который сегодня продемонстрируют Александру Лукашенко.

Точные характеристики создатели пока не называют, но приблизительно подсчитали, что на разгон до 100 км/ч должно уйти 3 секунды. Максимальная расчетная скорость — 160−180 км/ч. Родстер оснастят батареей на 80 кВтч.

Кстати, готовиться к этой поездке на испытательный полигон НАН начали еще в конце января, когда ученые пригласили президента посмотреть на отечественный электротранспорт. «Хорошо, я приеду на „Тесле“, поставлю рядом», — пообещал тогда Лукашенко.

AUTO.TUT.BY тут же съездил к ученым на электрокаре и посмотрел, что именно собирались показывать президенту. Среди разработок — и обновленный электробайк, и электросамокат, и наработки электрокаров, и льдозаливочный комбайн на электротяге.

Напомним, еще в марте президент одобрил указ о поддержке электротранспорта: владельцев электрокаров освободили от дорожного налога, платы за парковки и отменили НДС при покупке электромобиля для личного пользования.

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Пока Александр Лукашенко знакомится с проектами белорусских электромобилей, мы кое-что узнали про одну из самых интересных разработок - электрический спортивный...
 
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