Немецкий снаряд обнаружен при грейдировании дороги в Барановичском районе

Источник материала: ОНТ

Во время дорожных работ в Барановичском районе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел возле деревни Поленичицы. Во время грейдирования полевой дороги один из рабочих заметил напоминающий снаряд металлический предмет. Об этом сообщили в милицию.

На место выехали саперы. Для безопасности территория обнаружения снаряда была перекрыта.

Специалисты определили, что найденный предмет – это артиллерийский снаряд 75 мм немецкого производства. Боеприпас уничтожили.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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