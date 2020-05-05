Цены отличаются в три раза. Узнали, сколько стоит помощник по прополке грядок и стрижке газона

Источник материала: Tut.by

В мае начинается дачный сезон, а вместе с ним — увеличивается число предложений по покосу травы, вспашке участка, прополке почвы, посадке различных культур и прочим подобным услугам. Узнали, во сколько обойдется такая помощь и на каких условиях приезжают работники.



Фото с сайта pixabay.com

Предположим, владельцу приусадебного участка нужна помощь в работе на земле: надо постричь газон площадью 10 соток, а также прополоть и частично вскопать грядки на нескольких сотках. Наш условный дом находится в 30 км от Минска, близ Фаниполя.

Объявления с предложениями услуг искали в интернете. Начали с ИП и частных компаний.

100−150 рублей, свой инструмент, добираются сами

Первое объявление — «Прополка, от 20 рублей за час». На восьми абзацах текста красиво описано, для чего нам нужна прополка, и указан перечень оказываемых услуг. Звоним и выясняем, что прополка 1 кв.м. грядок обойдется в 1 рубль. Необходимые инструменты работники привезут с собой, доберутся до нас сами.

Это предложение не показалось таким уж привлекательным по цене. Ищем дальше.

Следующая фирма обещает «профессиональный покос травы и уход за участком». Предлагают также стрижку газона, вспашку и культивацию участка, сбор и вывоз травы и другие услуги. Судя по сайту, ребята серьезные. Звоним им, описываем ситуацию — нам обещают перезвонить. Не особо надеемся на обратный звонок, однако минут через 15 нас все же набрали.

— 10 соток? Скосим траву триммером за 80 рублей. Это примерная цена, надо смотреть на месте ваш участок. По прополке поможем, но сейчас не могу сказать, во сколько это обойдется — надо увидеть участок.



Фото с сайта pixabay.com

В следующем объявлении говорится: «оказываем услуги по комплексному обслуживанию территории. Стрижка газона. Покос травы. Работы производятся только профессиональным инструментом, по самым низким ценам». Вот, что узнаем по телефону.

— Ваши 10 соток газона обойдутся в 90−100 рублей. С грядками не работаем, делаем прополку только приствольных кругов.

Заодно нас консультируют, чем стрижка газона отличается от покоса травы.

— Косилка стрижет ровно, триммер косит как получится. Просто косилка убирает у вас красиво. А покос травы — что скосили, так и лежит. Цена на эти услуги одинаковая, 9 рублей за сотку. Приезжаем на своем транспорте. Работаем в радиусе 30 км от Минска.

Очередное объявление звучит очень заманчиво: «Отдохните от прополки!». Но это студия ландшафтного дизайна, и от работ на грядках они вежливо отказываются.

— Прополка? Мы занимаемся обслуживанием участков, но не всегда. Прополка звучит совсем не оптимистично. К сожалению, на такую работу не сможем подрядиться — мы выполняем озеленение участков под ключ. Может быть в вашей местности есть кто-то, кто сможет поблизости к вам приезжать и помогать следить за вашим участком? Это будет более рационально.



Фото с сайта pixabay.com

Возможно, обратиться к частнику будет действительно выгоднее. Тем более, что цены в других фирмах еще выше. К примеру, на сайте одной компании по озеленению указано, что возьмутся за работу при минимальной сумме заказа 150 рублей, а покосить траву у них стоит уже 12−25 рублей за сотку.

За 50 рублей в день. Уже есть очередь. Без инструмента и машины

Переходим к частным объявлениям. Нашли такое: «Ищу работу, разовую работу, приработок в сфере ландшафтных работ, помогу с газонами, грядками, прополка. Опыт. в/о, без в/п, ответственный. Делаю как себе». Дозвонились до бойкого молодого человека с веселым голосом.

— Да, конечно, такие услуги оказываю! Только сейчас, к сожалению, из-за карантинов у меня нет оборудования. Если у вас есть триммер или газонокосилка — тогда не вопрос! Лучше, конечно, газонокосилка, если у вас там 10 соток. Триммером долговато будет. Добраться смогу сам, доеду по навигатору. А по стоимости… За 10 соток с вашим оборудованием я возьму 40−50 рублей. За грядки возьму дневку — в тот же день, с газоном, вряд ли успеем — из расчета 5 рублей в час. Справлюсь за 5 часов, будет 25 рублей. Чтобы вам было интересно — я не пью, не курю, по телефону не разговариваю, не сижу в интернете. Если вас так устраивает — за все 80−90 рублей — можем разговаривать. Но я не видел ваши объемы. Может, получится за полтора дня или вообще за день. Тогда получится вам всего за 50−60 рублей. По денежкам всегда подстраиваюсь. Так что обращайтесь!



Фото с сайта pixabay.com

Пожалуй, это самое привлекательное предложение на сегодня. Но любопытно сравнить цены с другими частниками.

Останавливаемся на объявлении: «Два парня срочно ищут работу с ежедневной оплатой от 50 рублей за 8-ми часовой рабочий день. Имеется большой опыт работы в сфере благоустройства. Легко обращаемся с любым электроинструментом». По телефону узнаем.

— Работаем за 50 рублей в день. Есть напарник, с ним будет быстрее, но цена тогда в 2 раза больше.

Сколько успеют сделать за день, не сказали. Зато у ребят — хороший настрой поработать. Единственное — машины у них нет, придется забрать работников из Минска.

Еще одно частное объявление гласит: «Ищу подработку с оплатой в конце дня! Разнорабочий, подсобный рабочий, земельные работы». Его автор по телефону объясняет.

— Ну я уже на завтра договорился. И на послезавтра. И на 9-е по ходу договорился. Люди уже звонят, как-то заранее ищут или как. Цены — 40−50 рублей в день, смотря что делать.



Фото с сайта pixabay.com

С объявлениями от частных лиц все понятно. Ценник у них более-менее одинаковый. Правда, неизвестно, с какой скоростью они будут работать, и сколько в итоге придется заплатить за работу — если ее растянут, то цены фирмы могут оказаться более приятными, чем у частника.

В завершение решили еще узнать, а сколько может стоить работа у местных. Обратились к жителям одной из деревень в указанном ранее направлении.

От 20 рублей за день работы, либо бутылка водки, либо «ссобойка» — до 100 рублей за 10 соток

Сложнее всего оказалось найти помощников среди деревенских жителей. Вроде как есть люди, которые не работают, но они не спешат браться помогать. Но все же пару вариантов мы нашли.

Один мужчина среднего возраста согласился скосить траву ручной косилкой по цене 50 рублей за 5 соток. Еще он может посадить картошку, но цену мы уже не стали уточнять, так как стало понятно, что тут сэкономить не получится.



Фото с сайта pixabay.com

Женщина из той же деревни примерно такого же возраста за прополку грядок берет 20 рублей. Объем в сотках непонятен, но по времени работа может занять день. За посадку картошки возьмет тоже 20 рублей, некоторые платят бутылкой водки либо «ссобойкой».

Такие услуги кажутся сомнительными, потому что гарантий — минимум, и есть сомнения, что деревенский работник в оговоренное время вообще придет помогать. Вероятно, за помощью по прополке грядок и стрижке газона лучше обратиться к юрлицу с более низкими ценами или к частнику, который интуитивно показался ответственным и честным.