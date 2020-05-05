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Чемпионат Беларуси по мини-футболу: матчи плей-офф стартуют 14 мая

05.05.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по мини-футболу: матчи плей-офф стартуют 14 мая

Чемпионат страны по мини-футболу будет продолжен. Поединки плей-офф стартуют 14 мая. Такое решение принял исполком белорусской ассоциации мини-футбола.

Отметим, что на стадии 1/8-й и 1/4-й финала серии будут проходить в кубковом варианте и состоять из двух матчей (дома и в гостях). В полуфиналах соперникам предстоит играть до двух побед, серия за золото состоится в привычном формате – до трех побед. Все матчи пройдут без зрителей. Ну, а первый поединок после паузы в чемпионате будет сыгран уже в ближайшую субботу. Это перенесенная встреча регулярного сезона между минскими командами ЦКК и «Дорожник». 

 

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Чемпионат страны по мини-футболу будет продолжен. Поединки плей-офф стартуют 14 мая. Такое решение принял исполком белорусской ассоциации мини-футбола. Отметим, что...
 
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