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Американец на время карантина поселился в закрытом парке Disney World
Источник материала: ОНТ
В США был задержан мужчина, который хотел провести неделю карантина на территории закрытого парка Disney Discovery Island. Подробности
42-летний Ричард Макгуайер проник на территорию парка развлечений Disney Discovery Island, который был закрыт в 1999 году. Американец пробыл там несколько дней и планировал провести в парке в общей сложности неделю.
После задержания мужчина назвал Disney Discovery Island «тропическим раем».
Фото: movieweb
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В США был задержан мужчина, который хотел провести неделю карантина на территории закрытого парка Disney Discovery Island. Подробности сообщает Daily Star. 42-летний Ричард...
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