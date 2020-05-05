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Американец на время карантина поселился в закрытом парке Disney World

05.05.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американец на время карантина поселился в закрытом парке Disney World

В США был задержан мужчина, который хотел провести неделю карантина на территории закрытого парка Disney Discovery Island. Подробности сообщает Daily Star.

42-летний Ричард Макгуайер проник на территорию парка развлечений Disney Discovery Island, который был закрыт в 1999 году. Американец пробыл там несколько дней и планировал провести в парке в общей сложности неделю.

После задержания мужчина назвал Disney Discovery Island «тропическим раем».

Фото: movieweb

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В США был задержан мужчина, который хотел провести неделю карантина на территории закрытого парка Disney Discovery Island. Подробности сообщает Daily Star. 42-летний Ричард...
 
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