Обезьяна в Индонезии попыталась украсть ребенка (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Эти кадры, предположительно, из Индонезии. На первый взгляд, ситуация вроде шуточная, на самом же деле – страшная.

Видно, как к людям на маленьком мотоцикле подъезжает обезьянка. Затем резко хватает ребенка и с невероятной силой тянет его. На помощь подоспел мужчина. Малышку вернули родителям. Драматизм ситуации в том, что скорее всего, животное обучено торговцами людьми воровать детей. Благо, в этом случае всё закончилось благополучно.

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