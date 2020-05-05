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Обезьяна в Индонезии попыталась украсть ребенка (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Эти кадры, предположительно, из Индонезии. На первый взгляд, ситуация вроде шуточная, на самом же деле – страшная.
Видно, как к людям на маленьком мотоцикле подъезжает обезьянка. Затем резко хватает ребенка и с невероятной силой тянет его. На помощь подоспел мужчина. Малышку вернули родителям. Драматизм ситуации в том, что скорее всего, животное обучено торговцами людьми воровать детей. Благо, в этом случае всё закончилось благополучно.
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Эти кадры, предположительно, из Индонезии. На первый взгляд, ситуация вроде шуточная, на самом же деле – страшная. Видно, как к людям на маленьком мотоцикле...
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