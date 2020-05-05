В Кобринском районе определены места, разрешенные и запрещенные для купания, в этом году

Источник материала: Кобринский вестник

Решением Кобринского райисполкома, с целью улучшения охраны жизни людей на водах в Кобринском районе определены 4 места массового отдуха граждан у воды.





Это городской пляж г. Кобрина по ул. Белорусской и Пролетарской в районе спасательной станции, пруд Каташи, пруд Верхолесский и часть озера Любань со стороны оздоровительного лагеря “Волна”.

Все эти места подготовлены к купальному сезону.

В районе также определены места, запрещенные для купания, это:

– водоемы в парке им. А.В.Суворова;

– водоем за ОАО “Агромаш” по ул. Дзержинского;

– водоем за автозаправочной станцией по ул. Дзержинского;

– водоем по ул. Ленина в районе магазина РАЙПО;

– часть реки Мухавец в районе Электросетей;

– часть реки Мухавец в районе СШ № 2.

В соответствии с Водным кодексом также запрещено купание вблизи гидротехнических сооружений и в мелиоративных каналах.

В преддверии купального сезона, в очередной раз хочется напомнить не быть чрезмерно самоуверенными и беспечными во время отдыха у воды.

Не пренебрегайте простыми правилами поведения на водоемах. Статистика из года в год показывает, что именно на купальный сезон приходится наибольшая часть случаев гибели граждан от утопления. Как правило, несчастные случаи с гибелью людей на воде, происходят на неподготовленных, не обследованных, опасных и запрещенных для купания местах по причине личной неосторожности, пьяной беспечности и недосмотра родителей.

Будьте осторожны на воде!

Председатель райорганизации ОСВОД Татьяна Лепихова.