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В Кобринском районе определены места, разрешенные и запрещенные для купания, в этом году

05.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Решением Кобринского райисполкома, с целью улучшения охраны жизни людей на водах в Кобринском районе определены 4 места массового отдуха граждан у воды. 

В Кобринском районе определены места, разрешенные и запрещенные для купания, в этом году

Это городской пляж г. Кобрина по ул. Белорусской и Пролетарской в районе спасательной станции, пруд Каташи, пруд  Верхолесский и часть озера Любань со стороны оздоровительного лагеря “Волна”.

Все эти места подготовлены к купальному сезону.

В районе также  определены места, запрещенные для купания, это:

– водоемы  в парке им. А.В.Суворова;

– водоем за ОАО “Агромаш” по ул. Дзержинского;

– водоем за автозаправочной станцией по ул. Дзержинского;

– водоем по ул. Ленина в районе магазина РАЙПО;

– часть реки Мухавец в районе Электросетей;

– часть реки Мухавец в районе СШ № 2.

В соответствии с Водным  кодексом также  запрещено купание вблизи гидротехнических сооружений и в мелиоративных каналах.

В преддверии купального сезона, в очередной раз хочется напомнить не быть чрезмерно самоуверенными и  беспечными во время отдыха у воды.

Не пренебрегайте простыми правилами поведения на водоемах. Статистика из года в год показывает, что именно на купальный сезон приходится наибольшая часть случаев гибели граждан от утопления.  Как правило, несчастные случаи  с гибелью людей на воде, происходят на неподготовленных, не обследованных, опасных и запрещенных для купания местах по причине личной неосторожности, пьяной беспечности и недосмотра родителей.

Будьте осторожны на воде!

Председатель райорганизации ОСВОД  Татьяна Лепихова.

 
 
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В Кобринском районе определены места, разрешенные и запрещенные для купания, в этом году
 
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