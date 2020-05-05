В Беларуси повысили цены на скупку драгметаллов

Это утверждено постановлением Минфина №19 от 24 апреля Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Новые цены действуют с 4 мая.





Повышение цен не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.





Цена 1 грамма золота выросла:





пробы 375 – с 40,12 до 45 рублей;

пробы 500 – с 53,49 до 60 рублей;

пробы 583 и 585 – с 62,58 до 70,2 рубля;

пробы 750 – с 80,24 до 90 рубля;

пробы 900 – с 96,28 до 108 рубля;

пробы 916 – с 97,99 до 109,92 рубля;

пробы 950 – с 101,63 до 114 рубля;

пробы 958 – с 102,49 до 114,96 рубля.





Стоимость 1 грамма платины пробы 950 повысилась с 48,15 до 51,3 рубля.









Цена 1 грамма серебра повысилась:





пробы 750 – 0,82 с 0,74 рубля;

пробы 800 – 0,87 с 0,79 рубля;

пробы 875 – 0,95 с 0,87 рубля;

пробы 916 – 1 с 0,91 рубля;

пробы 925 – 1,01 с 92 рубля;

пробы 960 – 1,05 с 0,95 рубля.





Предыдущее повышение было с 1 апреля.