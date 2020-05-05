Источник материала: Вороновская газета





Авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку (Азербайджан), сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.

Для возврата граждан Беларуси и Азербайджана домой «Белавиа» 12-13 мая выполнит разовый рейс по маршруту Минск — Баку — Минск.

Из Минска самолет вылетит 12 мая в 23.15 и прибудет в Баку в 03.35 (по местному времени). Номер рейса B2 0739. Вылет из Минска доступен только для граждан Азербайджана.

Вылет из Баку будет 13 мая в 04.35, прибытие в Минск в 07.10 (по местному времени). Номер рейса B2 0740.

Билеты можно купить на сайте «Белавиа», в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.

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