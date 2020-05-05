ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку

Авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку (Азербайджан), сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.

Для возврата граждан Беларуси и Азербайджана домой «Белавиа» 12-13 мая выполнит разовый рейс по маршруту Минск — Баку — Минск.

Из Минска самолет вылетит 12 мая в 23.15 и прибудет в Баку в 03.35 (по местному времени). Номер рейса B2 0739. Вылет из Минска доступен только для граждан Азербайджана.

Вылет из Баку будет 13 мая в 04.35, прибытие в Минск в 07.10 (по местному времени). Номер рейса B2 0740.

Билеты можно купить на сайте «Белавиа», в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку (Азербайджан), сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook. Для возврата граждан Беларуси и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«До "сотни" за три секунды». Президенту покажут проект белорусского спортивного электрокара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика