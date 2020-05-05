|
«Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку
05.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку (Азербайджан), сообщает
Для возврата граждан Беларуси и Азербайджана домой «Белавиа» 12-13 мая выполнит разовый рейс по маршруту Минск — Баку — Минск.
Из Минска самолет вылетит 12 мая в 23.15 и прибудет в Баку в 03.35 (по местному времени). Номер рейса B2 0739. Вылет из Минска доступен только для граждан Азербайджана.
Вылет из Баку будет 13 мая в 04.35, прибытие в Минск в 07.10 (по местному времени). Номер рейса B2 0740.
Билеты можно купить на сайте «Белавиа», в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс в Баку (Азербайджан), сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook. Для возврата граждан Беларуси и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)