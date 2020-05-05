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Лукашенко ознакомится с отечественными разработками в сфере электротранспорта

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко ознакомится с отечественными разработками в сфере электротранспорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с отечественными разработками в сфере электротранспорта. Глава государства посетит сегодня республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что Президенту доложат о выполнении поручений по созданию отечественного электротранспорта, деятельности полигона. Александр Лукашенко ознакомится с испытательной техникой и оборудованием для испытаний, разработками в области электротранспорта.

В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта государственной программы «Развитие электротранспорта» на 2021-2025 годы. Уже разработана концепция развития электротранспорта на обозначенный период, а также до 2030 года. Утвержден комплекс мер по созданию опытных образцов электротранспорта, организуется инфраструктура для исследований и испытаний компонентов силового электропривода транспортных машин.

Работы по развитию электротранспорта ведутся по самым различным направлениям. Это не только легковые автомобили, но и грузопассажирские, минивэны. Создан образец льдозаливочного комбайна с электроприводом. Также изготовлены опытные образцы электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов. Организован экспериментальный участок по сборке литийионных аккумуляторных батарей для персональных электрических транспортных средств. Параллельно создается инфраструктура для использования электротранспорта, включая производство и установку зарядных станций. Электротехнологии применяются и при создании беспилотных летательных аппаратов.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с отечественными разработками в сфере электротранспорта. Глава государства посетит сегодня республиканский...
 
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