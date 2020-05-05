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Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Десантники продолжают своеобразный предпраздничный «парад» необычных поздравлений накануне юбилея Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз они собрали букет гвоздик и добрых пожеланий ветеранам в разных локациях 103-й воздушно-десантной бригады. Завершился необычный флешмоб на площади Победы в Витебске, у Вечного огня.
Командование и личный состав 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады преклоняется перед вашим подвигом.
Мы помним ваше мужество, стойкость и отвагу!
Мы благодарны вам за наше мирное будущее.
Мы помним, что вы победили.
Дорогие ветераны, наша с вами страна в надежных руках. С Днем Победы!
Беларусь помнит! Беларусь гордится!
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Новости Беларуси. Десантники продолжают своеобразный предпраздничный «парад» необычных поздравлений накануне юбилея Великой Победы, сообщили в программе...
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