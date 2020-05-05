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В городах Грузии снимают все виды ограничений на передвижения

05.05.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. Государства, которые пошли по пути ограничительных мер в связи с пандемией, возвращаются к привычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городах Грузии снимают все виды ограничений на передвижения

Так, Грузия постепенно выходит из карантина. Уже 5 мая снимут все виды ограничений на передвижение в городах Батуми и Кутаиси. Пока запрет на поездки сохраняется в Тбилиси и Рустави. Однако власти говорят, что этот вопрос будет решен к концу недели.  

В городах Грузии снимают все виды ограничений на передвижения

Напомним, с 27 апреля в Грузии начался первый этап снятия ограничений. Тогда было разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, возобновили работу интернет-магазины с доставкой любых товаров и аграрные рынки открытого типа.   

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Новости Грузии. Государства, которые пошли по пути ограничительных мер в связи с пандемией, возвращаются к привычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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